Лидер бурятского «Яблока» о встрече с Хамбо ламой: «Свет прошёл сквозь меня»

Наталья Семенова рассказала об общении с «великим, без преувеличения, человеком»





Панк-певица, лидер группы «Аборт мозга» и руководитель бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семенова рассказала о встрече с Хамбо ламой, которая состоялась 9 июля.

«Хамбо Лама Дамба Аюшеев - неординарный, мудрый, лучезарный, словно бриллиант. Одни люди наслаждаются его многогранностью, иные же могут ослепнуть от сияния, которое он излучает», - резюмировала Наталья Семенова.





«Если и бывают встречи, которые меняют сознание, то встреча с Хамбо ламой именно такая. Можно многое рассказать об этом событии в моей жизни, но знаете господа, такое ощущение, что свет прошёл сквозь меня после общения с этим великим, без преувеличения, человеком», - поделилась Наталья Семенова.По словам певицы, она разговаривала с руководителем Буддийской традиционной Сангхи на разные темы, а общение было веселым и непринуждённым.«Хамбо Лама умеет ясно и четко излагать свои мысли и доносить их так, чтобы возникало желание не просто прислушаться к его рекомендациям, а увидеть перспективы развития событий. В том числе, мы говорили о политике, о том, что происходит, что нас ждёт, кто из кандидатов в ГосДуму будет действительно работать для республики и народа, а кто преследует свои эгоистические цели. Хамбо Лама, считает, что сейчас в избирательной кампании участвуют сильнейшие, что ставки нужно делать на личность, что Бурятии нужен лидер, который действительно будет представлять её интересы», - рассказала Семенова.Лидер бурятского «Яблока» сообщила, что на встрече также шел разговор о женщинах, о их психологии и мироощущении, об образовании, о проблемах Бурятии, которые необходимо решать как можно быстрее.Фото: с личной страницы Натальи Семеновой в Фейсбуке