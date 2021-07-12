В Кабанском районе Бурятии снимают режим всеобщей самоизоляции

Сохраняется работа постов контроля передвижения туристов к местам массового отдыха на побережье Байкала
В Бурятии снят режим всеобщей самоизоляции на территории Кабанского района. Решение принято сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.
По информации республиканского управления Роспотребнадзора на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в районе позволяет снять часть ограничений, в том числе требование о всеобщей самоизоляции. Однако, контрольные мероприятия в районе продолжатся в усиленном режиме.
Сохраняется работа постов контроля передвижения к местам массового отдыха на побережье озера Байкал. На сегодняшний день организованы посты на станции Култушная, в селе Тресково и, в связи с большим потоком отдыхающих из Иркутской области, в выходные организован дополнительный пост в Выдрино. Всего на этих постах проверено 469 транспортных средств, 74 автомобиля не смогли продолжить путь из-за отсутствия подтверждающих документов.
Напомним, заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Бурятии, осуществляется при условии предоставления сведений на интернет-портал «Работающая Бурятия» и предоставления гражданами сертификата о наличии прививки против коронавируса, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией, либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию, полученного не ранее чем за 72 часа до заселения.
Напомним, Кабанский район оставался последним муниципалитетом республики, вызывавшем тревогу оперативного штаба при принятии решения о завершении с 12 июля двухнедельного локдауна в целом по Бурятии.
Фото: egov-buryatia.ru
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