В Кабанском районе Бурятии снимают режим всеобщей самоизоляции

Сохраняется работа постов контроля передвижения туристов к местам массового отдыха на побережье Байкала



В Бурятии снят режим всеобщей самоизоляции на территории Кабанского района. Решение принято сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



По информации республиканского управления Роспотребнадзора на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в районе позволяет снять часть ограничений, в том числе требование о всеобщей самоизоляции. Однако, контрольные мероприятия в районе продолжатся в усиленном режиме.



Сохраняется работа постов контроля передвижения к местам массового отдыха на побережье озера Байкал. На сегодняшний день организованы посты на станции Култушная, в селе Тресково и, в связи с большим потоком отдыхающих из Иркутской области, в выходные организован дополнительный пост в Выдрино. Всего на этих постах проверено 469 транспортных средств, 74 автомобиля не смогли продолжить путь из-за отсутствия подтверждающих документов.



Напомним, заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Бурятии, осуществляется при условии предоставления сведений на интернет-портал «Работающая Бурятия» и предоставления гражданами сертификата о наличии прививки против коронавируса, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией, либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию, полученного не ранее чем за 72 часа до заселения.







Фото: egov-buryatia.ru

В Бурятии снят режим всеобщей самоизоляции на территории Кабанского района. Решение принято сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.По информации республиканского управления Роспотребнадзора на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в районе позволяет снять часть ограничений, в том числе требование о всеобщей самоизоляции. Однако, контрольные мероприятия в районе продолжатся в усиленном режиме.Сохраняется работа постов контроля передвижения к местам массового отдыха на побережье озера Байкал. На сегодняшний день организованы посты на станции Култушная, в селе Тресково и, в связи с большим потоком отдыхающих из Иркутской области, в выходные организован дополнительный пост в Выдрино. Всего на этих постах проверено 469 транспортных средств, 74 автомобиля не смогли продолжить путь из-за отсутствия подтверждающих документов.Напомним, заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Бурятии, осуществляется при условии предоставления сведений на интернет-портал «Работающая Бурятия» и предоставления гражданами сертификата о наличии прививки против коронавируса, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией, либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию, полученного не ранее чем за 72 часа до заселения. Напомним , Кабанский район оставался последним муниципалитетом республики, вызывавшем тревогу оперативного штаба при принятии решения о завершении с 12 июля двухнедельного локдауна в целом по Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru

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