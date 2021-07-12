Переиздание Красной книги Бурятии может оказаться малодостоверным

А жителям республики в будущем придется охотиться на даурских ежей и алтайских кротов



Ожидаемое в 2023 году переиздание Красной книги Бурятии может оказаться филькиной грамотой из-за обрывочного и непоследовательного финансирования мероприятий по ведению книги.



Она не дает полную картину состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов. За все время реализации подпрограммы с 2013 года государственный учет объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу республики, не проводился ни разу, сообщила Счетная палата Бурятии.



На ее коллегии рассмотрен отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных минприроды республики на реализацию подпрограммы «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения» государственной региональной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» в 2018 – 2020 годах». С докладом выступил аудитор Евгений Убеев, сообщила пресс-служба Счетной палаты.



Как установила проверка в 2018–2020 годах на реализацию подпрограммы минприроды выделено 72,2 млн рублей. Отмечается высокий уровень исполнения выделенного финансирования.



Однако, например, по итогам проверки госконтракта на проведение мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов, редких и исчезающих объектов животного мира, которые впоследствии могут быть использованы как охотничьи ресурсы, установлено следующее. Это полномочие исполняется непоследовательно и несистемно. За весь период реализации госпрограммы мероприятие было профинансировано однократно в 2018 году.



В итоге подрядчиком произведен примерный подсчет по 19 видам животных и птиц в семи заказниках Бурятии. Включение в госконтракт таких животных, как даурский еж, скопа (отряд ястребообразные), кронштеп-малютка, черный и серый журавль, алтайский крот необоснованно из-за их низкой промысловой ценности. В то же время, в перечень видов животных не включены потенциально подходящие для целей охоты животные: архар, дзерен, сибирский горный козел.



Помимо этого, положение редких и исчезающих видов птиц и млекопитающих, внесенных в Красную книгу Бурятии, в принципе не имеет положительного тренда.



«В целом отмечается формальный подход министерства при принятии результатов работ, предусмотренных госконтрактом на проведение мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов, редких и исчезающих объектов животного мира, которые впоследствии могут быть использованы как охотничьи ресурсы. Работа принималась без предусмотренных госконтрактом фотоматериалов, подтверждающих визуальное обнаружение и следов деятельности животных, что ставит под сомнение полноту их проведения», - отметили в Счетной палате.



Одновременно установлено, что министерством в 2018-2020 годах исполнение индикаторов подпрограммы обеспечивалось «на бумаге» с помощью внесения в отчеты об исполнении госпрограммы данных, совпадающих с установленными плановыми значениями. Сложившаяся практика «подгонки» исполнения индикаторов подпрограммы под плановые значения свидетельствует о недостоверности достижения результатов подпрограммы, об отсутствии контроля в минприроды Бурятии за исполнением госпрограммы и создает искаженное представлении о достаточности финансирования подпрограммы и эффективности ее реализации.



По результатам проверки на коллегии принято решение направить министерству природных ресурсов и экологии Бурятии представление с рекомендациями, а также - не допускать искажения индикаторов. Материалы проверки направлены главе Бурятии и в Народный Хурал республики.



Фото: egov-buryatia.ru/rsbpn



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