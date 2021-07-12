В Бурятии разрешили работу детских лагерей

Попасть в них можно будет только со справкой об отсутствии ковида



На заседании республиканского оперштаба по кононавирусной инфекции глава Бурятии поручил профильным министерствам обеспечить строгий контроль мер предупреждения вспышек инфекции в детских лагерях. Детей туда будут принимать только при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 и справки об отсутствии непосредственного контакта с людьми, зараженными инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Алексей Цыденов поручил Минздраву Бурятии организовать дистанционную выдачу справок.

Организациям отдыха детей и их оздоровления стационарного типа разрешено работать при условии их наполняемости не более 75% от проектной вместимости.



Работа лагерей палаточного типа приостановлена до особого распоряжения. Также до 25 июля включительно закрыты детские лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха. Детям, которые из-за ограничений не смогли посещать эти лагеря, выданы продуктовые наборы. Их получили свыше 24 тысяч детей.



Фото: «Номер один» Организациям отдыха детей и их оздоровления стационарного типа разрешено работать при условии их наполняемости не более 75% от проектной вместимости.Работа лагерей палаточного типа приостановлена до особого распоряжения. Также до 25 июля включительно закрыты детские лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха. Детям, которые из-за ограничений не смогли посещать эти лагеря, выданы продуктовые наборы. Их получили свыше 24 тысяч детей.Фото: «Номер один»

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