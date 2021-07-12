Два моста на федеральной трассе в Бурятии отремонтировали досрочно

Несмотря на пандемию, мостостроители работали без остановок





На четыре месяца раньше срока завершен ремонт мостов через реку Шабартайка на 72-м км и ручей на 100-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

«Высокие темпы работ обусловлены высокой социальной значимостью объектов. Искусственные сооружения располагаются на участке трассы с интенсивным автомобильным движением, так как по ней многие туристы направляются к популярным курортам в поселке Аршан. Кроме того, федеральная трасса проходит через село Кырен - административный центр одного из живописных районов республики», - рассказали в «Южном Байкале».Строительно-монтажные работы на двух объектах велись с прошлого года. Мостостроители отремонтировали опоры и балки пролетного строения, а находящиеся в неудовлетворительном состоянии заменены на новые. Для безопасности дорожного движения на мостах установлено новое металлическое барьерное ограждение и обновлена разметка.Для очистки сточных вод с проезжей части устроены закрытые дождевые канализации с фильтр патронами. Очистка воды осуществляется до норм рыбохозяйственного значения.«Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, мостостроители работали без остановок и сдали объекты досрочно», - отметили в Упрдоре.Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»