Авиакомпания «Сила» открыла продажу билетов на рейс в Кырен

Для пассажиров субсидируемый билет в одну сторону обойдётся в три тысячи рублей



Авиакомпания «Сила» открыла продажу билетов на рейс Улан-Удэ-Курен-Улан-Удэ, который начнет выполняться с 16 июля. Рейсы планируются по пятницам и воскресеньям, сообщили в минтуризма Бурятии.



«Этот пассажирский и туристический рейс поддержан правительством Бурятии. Большая часть стоимости (70 процентов) за билет субсидирует правительство. Все это сделано для того, чтобы улучшить транспортную доступность района, увеличить пассажиропоток и турпоток в Тункинскую долину», - говорит генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал» Дмитрий Гармаев.



Для пассажиров билет в одну сторону обойдётся в три тысячи рублей. Эта цена утверждена Республиканской службой по тарифам. Полеты будут выполняться на комфортабельном многоцелевом двухмоторном турбовинтовом самолёте Л-410, вместимостью 17 мест. Билеты сейчас можно купить в любой авиакассе города.



«Запуск авиарейса Улан-Удэ-Кырен - важное событие для развития туротрасли Бурятии. На территории Тункинского района находится туристско-рекреационный кластер «Тункинская долина», являющийся одной из ключевых точек притяжения гостей региона и одним из самых красивых и невероятно живописных мест в Бурятии с богатейшим запасом минеральных источников. Это курорты «Аршан», «Нилова пустынь» и другие. Рядом с Тункинским районом расположен Окинский район, который туристы также могут посетить. На территории Окинского района находится гора Мунку-Сардык – самая высокая точка Саянских гор на территории Бурятии, куда неоднократно каждый год съезжаются туристы со всей Бурятии и близлежащих регионов для восхождения. Наличие регулярного авиасообщения в эти труднодоступные, но туристически привлекательные районы республики, поможет сделать местные турпродукты доступными для всех гостей и жителей Бурятии», - отмечают в минтуризма Бурятии.





Фото: egov-buryatia.ru/minturizm



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