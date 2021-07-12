Покусанной собаками улан-удэнке провели операцию на одном глазу

Близкие девушки надеются, что скоро Таня сможет снова видеть

Спустя несколько месяцев молчания родные Татьяны Лоскутниковой сообщили о ее состоянии.

- Просим прощения, что долго не было новостей о Танюше! Сегодня прошла операция на левый глаз, он теперь не зашит, но будет под повязкой! Очень сильно надеемся, что у врачей получится, и Татьяна наконец увидит мир во всех красках, - рассказали в соцсетях.

К сообщению добавили, что, увы, пока нет никаких прогнозов.

- Миллиметр за миллиметром специалисты собирают лицо-процесс длительный, непростой и трудный! Спасибо вам за то, что вы рядом! – откликнулись родные.



Жители Бурятии переживают за Татьяну и желают выздоровления.

- Только сегодня вспоминала. Да и всегда жду вестей. Терпения и сил Танюше! Бурхатай ябыт даа! – пожелала горожанка.



- Сил, терпения и скорейшего выздоровления Татьяне, - добавляют там же.

- Тань, ты сильная, ты справишься... Иначе не должно быть... Мы просто все верим в это, - высказывается улан-удэнка.

Напомним, в декабре минувшего года в Улан-Удэ произошла страшная трагедия – свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю горожанку недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова.

фото: из соцсетей близких