В Бурятии медленно падает число новых случаев COVID-19

Число летальных исходов за сутки сократилось до 15





Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 48 433. Это на 253 случая больше, чем было в понедельник. Из новых случаев 49% (24 101) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1468 человек, 15 человек - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – один человек, в возрасте 65 лет и старше - 14 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 184 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 18 350 человек.



В стационарах получают лечение 2 699 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 393. В отделениях реанимации находится 186 пациента (из них старше 65 лет – 87), на ИВЛ – 117 пациентов (из них старше 65 – 53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 94.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 14 416 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 43 904 (+161) человек, дополнительно сняты с наблюдения 1002 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 316 коек: занято – 2 699, свободно – 617 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 003 человек, с нарастающим итогом – 1 201 881 человек.



Фото: pixabay.com

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