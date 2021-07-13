ВСЖД отменила поезд Улан-Удэ-Иркутск

Причина – уменьшение спроса пассажиров на этот маршрут



В связи с уменьшением пассажирского спроса на ВСЖД отменяется курсирование пассажирского поезда № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе магистрали.



Пассажирский поезд № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ из Иркутска курсировал по 12 июля включительно, из Улан-Удэ – по 13 июля 2021 года.



Переоформление и возврат проездных документов осуществляется без взимания платежей.



Фото: egov-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.