В Бурятии стартовало строительство обогатительной фабрики Озерного ГОКа

Ряд технологий в переделе флотации являются самыми современными и применяются впервые в мире







В Еравнинском районе Бурятии начато строительство обогатительной фабрики горно-обогатительного комбината «Озерный». В ходе реализации проекта планируется создать около 2,1 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 96,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В церемонии заливки фундамента на месте строительства ГОКа приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и мажоритарный акционер проекта строительства Озерного ГОКа Владислав Свиблов.



«На сегодня это самый крупный инвестиционный проект республики, здесь будет создано более 2 тысяч рабочих мест. И мы ориентируемся на то, что большая часть работающих – это будут наши люди, жители Бурятии. Мы в этом плане готовы помогать им, переучивать, чтобы люди овладевали новыми специальностями. Безусловно, этот проект - совсем другой налоговый потенциал района и республики в целом. Очень отрадно, что самый крупный инвестиционный проект региона перешёл из разряда обсуждаемых в разряд реализуемых», - отметил Алексей Цыденов.



Владислав Свиблов рассказал, что обогатительная фабрика – это основной объект Озерного ГОКа. Именно здесь будет производиться товарная продукция - цинковый и свинцовый концентраты. Основные работы по строительству объектов предприятия начались в 2020 году и продлятся до 2022 года. Запуск обогатительной фабрики запланирован на 2023 год одноэтапно.



«Мы полностью перепроектировали этот объект и задействовали самые современные технологии в переделе флотации, которые без преувеличения являются новым словом в обогащении полиметаллических руд. Флотомашины Jameson Cell и мельницы Iso-Mill таких размеров, как в нашем проекте, будут применены впервые в мире. Эти решения одновременно являются эффективными и экологичными. Все изменения проекта прошли повторную экологическую экспертизу», - сообщил Владислав Свиблов.



Поддержку проекту строительства Озерного ГОКа оказывает ВЭБ.ДВ. По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ - члена правления Артема Довлатова, проект строительства Озерного ГОКа – крупнейший инвестиционный проект не только для Бурятии, но и для ВЭБ.ДВ. В феврале этого года ВЭБ.ДВ предоставил компании «Озерное» финансирование в размере 9 млрд рублей.



«Уже сейчас мы видим на месторождении первые результаты. Создание горно-обогатительного комбината позволит реализовать экспортный потенциал Бурятии, а созданная в рамках проекта инфраструктура будет способствовать дальнейшему развитию горнодобывающей промышленности региона», - отметил Артем Довлатов.



ООО «Озёрное» - оператор Озёрного месторождения полиметаллических руд в Еравнинском районе Бурятии. Планируемый объем производства готовой продукции Озерного ГОКа: цинковый концентрат – до 597 тыс. тонн; свинцовый концентрат – до 82 тыс. тонн. Проект строительства Озерного ГОКа в Бурятии признан приоритетным для Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ).



Фото: egov-buryatia.ru



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