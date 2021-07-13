В Бурятии прокуратура заинтересовалась щедрыми чиновниками

Сельчанину выделили земли в 5 раз больше, чем положено по закону



Прокуратура Бурятии выявила нарушение земельного законодательства в работе администрации сельского поселения «Субуктуйское» в Кяхтинском районе.

Как сообщили в надзорном ведомстве, администрация предоставила местному жителю земельный участок для подсобного хозяйства.



«В нарушение законов гражданину необоснованно предоставлен для ведения подсобного хозяйства участок земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, общая площадь участка в 5 раз превышала максимальный размер, установленный законом. На основании постановления о предоставлении земельного участка администрация заключила с гражданином договор аренды», - рассказали в прокуратуре.



По итогам проверки прокурор опротестовал незаконное постановление и внес главе администрации представление. На данный момент нарушения устранены, договор аренды расторгнут.



Фото: «Номер один»



Как сообщили в надзорном ведомстве, администрация предоставила местному жителю земельный участок для подсобного хозяйства.«В нарушение законов гражданину необоснованно предоставлен для ведения подсобного хозяйства участок земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, общая площадь участка в 5 раз превышала максимальный размер, установленный законом. На основании постановления о предоставлении земельного участка администрация заключила с гражданином договор аренды», - рассказали в прокуратуре.По итогам проверки прокурор опротестовал незаконное постановление и внес главе администрации представление. На данный момент нарушения устранены, договор аренды расторгнут.Фото: «Номер один»

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