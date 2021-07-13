В Бурятии не отказались от попытки развития коноплеводства

Теперь этим займется межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал»



Одной из тем проекта научно-образовательного центра «Байкал» стало создание производственного комплекса по переработке быстровозобновляемых источников целлюлозы. Ученые проведут комплексные исследования выращивания технической конопли, разработку технологических решений и технического инжиниринга, сообщили в пресс-службе Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА). Академия является ответственным исполнителем проекта. А также обеспечит подготовку кадров для дальнейшей его реализации.



В 2020 году ученые БГСХА успешно провели производственные полевые опыты по выращиванию технической конопли сорта «Гляна» и «Надежда» в Иволгинском, Еравнинском и Заиграевском районах Бурятии. Химическое исследование выращенной технической конопли показало содержание тетрагидроканнабидола менее 0,1%, что подтвердила Забайкальская лаборатория судебной экспертизы.



«Изучение и разработка технологии возделывания технической конопли в разных природно-климатических зонах Бурятии даст толчок для развития различных направлений использования этой культуры, которые можно назвать инвестиционно-привлекательными. Среди них освоение технологии переработки сырья для получения целлюлозы, производство пищевых продуктов, БАДов и др. Также одной из крупных задач проекта станет разработка полного цикла по переработке промышленной конопли на одном из сельхозпредприятий республики», - рассказал врио ректора БГСХА Бэликто Цыбиков.



Коноплеводство имеет богатую историю со времен СССР. Эта сельскохозяйственная культура являлась стратегически важным сырьем, использующимся во всех сферах производства – от текстильной промышленности до композитных элементов космических кораблей. Но в 1963 году был введен запрет на выращивание технической конопли, и некогда процветающая, экспортоориентированная отрасль угасла. Наконец в 2007 году был принят федеральный закон о легализации культивирования 28 отечественных сортов технической конопли. Отраслевые эксперты, исходя из опыта развития аналогичных рынков в странах Восточной Европы, предполагают, что конопляная промышленность в ближайшее время войдет в ТОП-10 инвестиционных направлений в нашей стране.



В Бурятии недавно проводили в Заиграевском районе эксперимент по выращиванию технологической конопли. Возле села Нарын был выделен специальный участок под эту культуру. Тогда проверка показала, что содержание тетрагидроканнабиноидов в растениях, все-таки, превышало допустимую концентрацию. Информация об этом стала поводом для стёба в федеральных СМИ. Однако, ученых республики это не испугало.





Основной задачей НОЦ «Байкал» является содействие экономическому развитию регионов посредством кооперации науки, образования и производства, расширения исследований и разработок, внедрения новых технологий.



Фото: БГСХА Одной из тем проекта научно-образовательного центра «Байкал» стало создание производственного комплекса по переработке быстровозобновляемых источников целлюлозы. Ученые проведут комплексные исследования выращивания технической конопли, разработку технологических решений и технического инжиниринга, сообщили в пресс-службе Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА). Академия является ответственным исполнителем проекта. А также обеспечит подготовку кадров для дальнейшей его реализации.В 2020 году ученые БГСХА успешно провели производственные полевые опыты по выращиванию технической конопли сорта «Гляна» и «Надежда» в Иволгинском, Еравнинском и Заиграевском районах Бурятии. Химическое исследование выращенной технической конопли показало содержание тетрагидроканнабидола менее 0,1%, что подтвердила Забайкальская лаборатория судебной экспертизы.«Изучение и разработка технологии возделывания технической конопли в разных природно-климатических зонах Бурятии даст толчок для развития различных направлений использования этой культуры, которые можно назвать инвестиционно-привлекательными. Среди них освоение технологии переработки сырья для получения целлюлозы, производство пищевых продуктов, БАДов и др. Также одной из крупных задач проекта станет разработка полного цикла по переработке промышленной конопли на одном из сельхозпредприятий республики», - рассказал врио ректора БГСХА Бэликто Цыбиков.Коноплеводство имеет богатую историю со времен СССР. Эта сельскохозяйственная культура являлась стратегически важным сырьем, использующимся во всех сферах производства – от текстильной промышленности до композитных элементов космических кораблей. Но в 1963 году был введен запрет на выращивание технической конопли, и некогда процветающая, экспортоориентированная отрасль угасла. Наконец в 2007 году был принят федеральный закон о легализации культивирования 28 отечественных сортов технической конопли. Отраслевые эксперты, исходя из опыта развития аналогичных рынков в странах Восточной Европы, предполагают, что конопляная промышленность в ближайшее время войдет в ТОП-10 инвестиционных направлений в нашей стране.В Бурятии недавно проводили в Заиграевском районе эксперимент по выращиванию технологической конопли. Возле села Нарын был выделен специальный участок под эту культуру. Тогда проверка показала, что содержание тетрагидроканнабиноидов в растениях, все-таки, превышало допустимую концентрацию. Информация об этом стала поводом для стёба в федеральных СМИ. Однако, ученых республики это не испугало. Напомним , межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал» (Иркутская область, Бурятия) вошел в пятерку победителей конкурса НОЦ 2021 года - Года науки и технологий. Победители конкурса минобрнауки РФ получают гранты в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня.Основной задачей НОЦ «Байкал» является содействие экономическому развитию регионов посредством кооперации науки, образования и производства, расширения исследований и разработок, внедрения новых технологий.Фото: БГСХА

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