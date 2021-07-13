Студенты Московского авиационного института проходят практику на У-УАЗ

Двадцать старшекурсников МАИ знакомятся с предприятием и смогут заключить с ним договоры о целевом обучении



В рамках программы «Молодой специалист» Улан-Удэнский авиационный завод («Вертолеты России», Ростех) организовал на предприятии производственную практику студентов Московского авиационного института. В июле-августе практиканты получат навыки работы в специализированных подразделениях завода, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



Программа разработана для студентов технических вузов 3-4 курсов и действует на предприятии четвертый год. Во время прохождения практики будущие специалисты могут заключить договор целевой подготовки с У-УАЗ, а также трудовой договор с предприятием по полученной специальности после окончания учебного заведения.



«Производственная практика позволяет молодым людям примерить профессию на себя, получить навыки квалифицированного специалиста, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. – Это отличная возможность интегрироваться в среду профессионалов, развивать профессионально значимые качества конкурентоспособного специалиста, что, безусловно, поможет при трудоустройстве».



Познакомиться с особенностями производственных процессов и включиться в них на своих рабочих местах предстоит 20 студентам специальностей «Авиационная техника», «Системы управления, информатика и электроэнергетика», «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность», «Робототехнические и интеллектуальные системы», «Материаловедение и технологии материалов» и «Аэрокосмические наукоёмкие технологии и производства».



В начале программы на вопросы практикантов ответили главный инженер завода Сергей Соломин и директор по персоналу и социальной политике У-УАЗ Ирина Захарова. Ребята также познакомились со студентами других вузов, приехавшими на практику, узнали о богатой на события истории предприятия.



Для студентов организовали экскурсию по основным цехам предприятия, где применяется современное высокопроизводительное оборудование, используются новые цифровые технологии. Здесь они пообщались с руководителями перспективных проектов У-УАЗ: легкого многоцелевого вертолёта Ка-226 и оффшорного вертолета Ми-171А3, предназначенного для доставки пассажиров и грузов на морские нефтяные платформы.



Программа стажировки включает в себя также знакомство с корпоративной культурой предприятия, традициями Бурятии, с Улан-Удэ – столицей буддизма России и неповторимой природой Байкала.



Фото: У-УАЗ



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