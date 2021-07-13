В Бурятии передали штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильный ветер, ливни и похолодание



По данным гидрометцентра, вечером 13 июля в Бурятии резко ухудшится погода. По юго-западу, югу республики и Прибайкалью ожидаются дожди и ливни, активная грозовая деятельность, возможен град. Ветер усилится до 15-20, местами до 24м/с, произойдет понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.

14 июля непогода распространится на всю территорию республики.



Фото: pixabay.com 14 июля непогода распространится на всю территорию республики.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.