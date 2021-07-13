Вячеслав Дамдинцурунов: «Сделаю всё для возрождения ордена «Мать-Героиня»

Активистки Союза женщин Бурятии назвали актуальные направления работы для Народных штабов



Вячеслав Дамдинцурунов в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с активистками Союза женщин Бурятии. Прежде всего он напомнил, какую огромную роль играет женское сообщество в развитии республики.



- Вы активно участвуете в общественно-политической жизни и социально-экономическом развитии Бурятии. Приведу пример: три наших девушки будут представлять нашу республику на Олимпийских играх в Токио, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов. - Я надеюсь, что нашим девушкам удастся встать на пьедестал почета Олимпиады.



Вопросы, которые ставили перед Вячеславом Дамдинцуруновым активистки движения «Женщины Бурятии», касались в основном поддержки семей и развития системы образования. Так, руководитель отделения «Женщины России» Бичурского района, директор детского сада «Теремок» Антонида Фомина, рассказала о нехватке медсестер в детсадах.



- 9 лет назад из штата детских садов вывели медицинских сестер и передали их районным больницам. Поэтому медсестры стали приходящими, их очень не хватает. В итоге дети не получают качественного медицинского обслуживания. Это большая проблема, мы ее озвучивали не раз. Нам говорили, что будем ее решать, но пока безрезультатно, - пояснила она.



Кроме того, женщина рассказала о проблеме с обеспечением детсадов мебелью, о необходимости увеличения финансирования в сфере дополнительного образования.



- Мы готовы помогать советами и предложениями, работать в Народных Штабах. Это хорошо, что мы можем поделиться с нашими нуждами и проблемами. Как и все мои коллеги, мы будем участвовать в создании Народной Программы, - сказала Антонида Фомина.



Аюна Будаева поставила вопрос о необходимости федерального закона о поддержке многодетных семей.



- Единый для всех регионов страны федеральный закон о многодетных семьях будет приоритетным в моей программе. Очень жду от вас предложений письменных и на Народных штабах все внимательно изучим. Каждый вопрос проработаем, - отвечал Вячеслав Дамдинцурунов.



Руководитель отделения «Женщины Бурятии» Закаменского района Санжеева Людмила предложила реанимировать орден «Мать-Героиня», который был учрежден в 1944 году. Его перестали вручать в 1991 году. Работу над возрождением ордена Вячеслав Дамдинцурунов также пообещал сделать своим приоритетом.



Звучали на встрече и вопросы, касающиеся молодежной политики, детского отдыха, кадровых вопросов и так далее.



- Мы с вами обязательно встретимся. На уровне Народных штабов будем совместно решать эти вопросы и готовить их вплоть до уровня законодательных инициатив, - заявил Вячеслав Дамдинцурунов.



К слову, активистки общественной организации «Женщины Бурятии» весьма воодушевленно отнеслись к инициативе ТОСовцев о создании Народных штабов, которые должны собрать наказы и предложения от населения республики и сформировать их в единую программу.



- Улан-Удэнское отделение «Женщин Бурятии» поддерживает создание Народных штабов. Вместе мы можем многое. Вместе мы сила. Призываю всех активно подключиться к этой работе. Также прошу вас вносить свои предложения в Народную программу развития, которую будут формировать Народные штабы. Сегодня предложений было много, - отметила руководитель «Женщин Бурятии» в Улан-Удэ Наталья Коробенкова.



Фото: «Номер один»





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