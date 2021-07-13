Более трети россиян не употребляют алкоголя

Свыше 80 процентов убеждены во вреде спиртного



Стереотип о России, как самой пьющей стране в мире, разбивается о сухие законы социологии. Более трети россиян не употребляют алкогольных напитков (38%), чаще респонденты старше 60 лет (51%). Каждый четвертый опрошенный пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц (25%). Об этом сообщает



Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% соответственно (+4 п.п. с 2018 г.). Чаще других раз в месяц пьют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Два-три раза в месяц чаще всего употребляют алкоголь респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. Каждый день или несколько раз в неделю пьют 1% и 4% опрошенных соответственно.



Чаще всего на еженедельной основе и один-два раза в месяц россияне пьют пиво (7% и 16%). Вина и шампанское чаще всего употребляют реже, чем раз в месяц (24%), а также крепкий алкоголь (18%). Алкогольные коктейли не популярны среди россиян: 91% опрошенных заявили, что не употребляют их.



Вновь увеличилась доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей — с 55% в 2018 г. до 81% в 2021 г. С тем, что существуют безвредные дозы алкогольных напитков, согласны 15% респондентов (на 24 п.п. меньше, чем в 2018 г.).



Самым «безвредным» напитком опрошенные называют вино (39%, -12 п.п. с 2018 г.). На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков — пиво и водка (14% и 12%, соответственно). Снизилась доля тех, кто таковым считает коньяк (с 13% в 2018 г. до 8% в 2021 г.) и домашние вина/настойки (с 11% в 2018 г. до 4% в 2021 г.).



Фото: pixabay.com Стереотип о России, как самой пьющей стране в мире, разбивается о сухие законы социологии. Более трети россиян не употребляют алкогольных напитков (38%), чаще респонденты старше 60 лет (51%). Каждый четвертый опрошенный пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц (25%). Об этом сообщает ВЦИОМ . Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса россиян, посвященного теме потребления алкоголя.Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% соответственно (+4 п.п. с 2018 г.). Чаще других раз в месяц пьют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Два-три раза в месяц чаще всего употребляют алкоголь респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. Каждый день или несколько раз в неделю пьют 1% и 4% опрошенных соответственно.Чаще всего на еженедельной основе и один-два раза в месяц россияне пьют пиво (7% и 16%). Вина и шампанское чаще всего употребляют реже, чем раз в месяц (24%), а также крепкий алкоголь (18%). Алкогольные коктейли не популярны среди россиян: 91% опрошенных заявили, что не употребляют их.Вновь увеличилась доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей — с 55% в 2018 г. до 81% в 2021 г. С тем, что существуют безвредные дозы алкогольных напитков, согласны 15% респондентов (на 24 п.п. меньше, чем в 2018 г.).Самым «безвредным» напитком опрошенные называют вино (39%, -12 п.п. с 2018 г.). На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков — пиво и водка (14% и 12%, соответственно). Снизилась доля тех, кто таковым считает коньяк (с 13% в 2018 г. до 8% в 2021 г.) и домашние вина/настойки (с 11% в 2018 г. до 4% в 2021 г.).Фото: pixabay.com

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