Семья маленькой Адисы вернулась из Москвы в Бурятию

После спасительного укола малышка будет отдыхать от больниц до сентября



Семья маленькой Адисы Гармаевой вернулась из Москвы в Улан-Удэ после спасительного укола препарата «Золгенсма» за 160 миллионов рублей. Об этом родители девочки накануне сообщили в социальных сетях. Как отметили Гармаевы, в ближайшее время малышка будет находиться дома и отдыхать от больниц.



- Сегодня утром мы прилетели в Улан-Удэ, домой! В пятницу ходили сдавать кровь, встречались с лечащим врачом, она посоветовала нам лететь домой и пока никакой реабилитацией не заниматься. Следующая госпитализация – в конце сентября. И после нее можно будет начать уже реабилитацию, - рассказала мама девочки Дарима Гармаева.



Как отметила Дарима, во время обследований врачи будут наблюдать, как организм девочки реагирует на введенный препарат «Золгенсма».



- Адиса стала заметно крепче - часто поднимает ножки, игрушками стала хорошо играть, – поделилась она.



Дарима рассказала, что в целом малышка чувствует себя хорошо, продолжает принимать таблетки и каждую неделю будет сдавать анализы.













фото: со страницы Адисы Семья маленькой Адисы Гармаевой вернулась из Москвы в Улан-Удэ после спасительного укола препарата «Золгенсма» за 160 миллионов рублей. Об этом родители девочки накануне сообщили в социальных сетях. Как отметили Гармаевы, в ближайшее время малышка будет находиться дома и отдыхать от больниц.- Сегодня утром мы прилетели в Улан-Удэ, домой! В пятницу ходили сдавать кровь, встречались с лечащим врачом, она посоветовала нам лететь домой и пока никакой реабилитацией не заниматься. Следующая госпитализация – в конце сентября. И после нее можно будет начать уже реабилитацию, - рассказала мама девочки Дарима Гармаева.Как отметила Дарима, во время обследований врачи будут наблюдать, как организм девочки реагирует на введенный препарат «Золгенсма».- Адиса стала заметно крепче - часто поднимает ножки, игрушками стала хорошо играть, – поделилась она.Дарима рассказала, что в целом малышка чувствует себя хорошо, продолжает принимать таблетки и каждую неделю будет сдавать анализы. Как писал "Номер один" , родители знаменитой на всю Бурятию девочки Адисы Гармаевой рассказали, что 25 мая вечером на счет поступила недостающая сумма из бюджета республики Бурятия на приобретение жизненно-необходимого дорогостоящего препарата «Золгенсма» за 160 миллионов рублей. Напомним , историю девочки Адисы Гармаевой со спинально-мышечной атрофией знает почти вся республика. Помочь девочке, родившейся с редким и опасным для жизни заболеванием, вызвались многие неравнодушные люди. Независимо от размеров дохода, рода занятия, национальности или возраста. Так, Бурятия, пожалуй, впервые за много лет стала действительно единой республикой, где каждый вносил свою маленькую лепту в одно общее дело. Родители Адисы благодарны и поражены масштабами народной поддержки, которая помогла им выстоять перед страшной бедой и закрыть сбор средств на самое дорогое лекарство в мире.фото: со страницы Адисы

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