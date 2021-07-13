В Бурятии открывается прием заявлений на охоту

Процесс автоматизирован с помощью информационной системы «ВИС Охота»



В Бурятии с 16 июля начинается прием заявлений на охоту. Для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Бурприроднадзоре внедрена информационная автоматизированная система «Охота Республики Бурятия» (далее - «ВИС Охота»), сообщили в надзорном ведомстве.



Подача заявлений осуществляется за 10 рабочих дней до начала сезонов охоты. Например, срок осенней охоты на медведя открывается с 1 августа, значит, дата подачи заявления - с 16 июля.



«ВИС Охота» в автоматическом порядке открывает сезоны охоты, подача заявлений на получение разрешений осуществляется не раньше 09:00 в день подачи таких заявлений. При подаче заявления ранее 09:00 система будет давать мотивированный отказ о том что, данный охотничий сезон закрыт.



При наличии свободных квот добычи «ВИС Охота» автоматически принимает положительное решение о резервировании квоты добычис. При отсутствии свободных квот «ВИС Охота» автоматически принимается «решение об отказе». Таким образом, распределение квот (норм) ведется в автоматизированном режиме.



Подать заявление можно через Единый портал государственных услуг. Кроме того, можно воспользоваться услугами МФЦ. При таких способах подачи заявления охотник может прибыть в Бурприроднадзор только для получения оформленного разрешения или получить его почтой после подтверждения оплаты государственной пошлины и установленных сборов за пользование объектами животного мира.



Фото: pixabay.com







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