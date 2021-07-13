В Бурятии сотрудницу полиции выгнали из органов за пьяное ДТП

Женщина протаранила опору ЛЭП, пострадала она сама и ее дети





Верховный суд Бурятии вынес решение по апелляционной жалобе уволенной сотрудницы полиции, пытавшейся восстановиться на работе. В конце декабря прошлого года женщину выгнали с работы за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Как следует из материалов дела, женщина работала в отделе полиции Кабанского района с марта 2019 года. Сначала она полгода отработала стажером, а затем была назначена на должность помощника оперативного дежурного с присвоением звания младший сержант полиции.8 ноября 2020 года сотрудница полиции, ехавшая на автомобиле «Тойота Премио» в селе Оймур, не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. В результате аварии женщина и два ее ребенка получили телесные повреждения и были госпитализированы в Кабанскую ЦРБ. Освидетельствование показало, что она была пьяна: результат составил (0,68 ±0, 07 г/л).В отношении младшего сержанта МВД Бурятии провело служебную проверку, по итогам которой был издан приказ об ее увольнении за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. При этом обстоятельств, смягчающих вину женщины, проверяющие не нашли, а вот дополнительным отягчающим обстоятельством стало наличие у нее выговора, полученного в августе того же года.Экс-полицейская с увольнением не согласилась и попыталась восстановиться на работе, подав иск в Кабанский районный суд. В нем она утверждала, что в момент ДТП не была пьяна, а заключение служебной проверки является незаконным и необоснованным, «ее выводы не могут быть положены в основу решения о привлечении ее к дисциплинарной ответственности, в связи с тем, что ее вина во вменяемом ей дисциплинарном проступке не установлена».Однако рассмотрев материалы дела, райсуд пришел к выводу, что женщину уволили из полиции законно и обосновано, никаких нарушений при этом со стороны МВД допущено не было. Верховный суд Бурятии, куда бывшая сотрудница полиции подала апелляцию, оставил решение райсуда без изменений.Фото: «Номер один»