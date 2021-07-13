В центре Улан-Удэ у театра оперы и балета обвалилась плитка

Горожане просят местные власти обратить внимание на провал



В центре Улан-Удэ местный житель сфотографировал обвалившуюся плитку у бурятского театра оперы и балета. Фотография появилась в местном паблике «Аноним 03»

- Центр города, театр оперы и балета. Неужели нельзя отремонтировать? Там ведь дети играют, катаются. случись чего - виноватых не найдёшь, - высказался пользователь.



Пост вызвал негодование у горожан. «А если бабка какая-нибудь провалится? Никто о них не думает. Показать где мы раньше играли? А то что сломано - не порядок, нужен ремонт», «Дети эти - пепсики в узких джинсиках - и поломали своими скейтиками», «Это же рашка», пишут в паблике.











фото: Аноним 0 3 В центре Улан-Удэ местный житель сфотографировал обвалившуюся плитку у бурятского театра оперы и балета. Фотография появилась в местном паблике «Аноним 03»- Центр города, театр оперы и балета. Неужели нельзя отремонтировать? Там ведь дети играют, катаются. случись чего - виноватых не найдёшь, - высказался пользователь.Пост вызвал негодование у горожан. «А если бабка какая-нибудь провалится? Никто о них не думает. Показать где мы раньше играли? А то что сломано - не порядок, нужен ремонт», «Дети эти - пепсики в узких джинсиках - и поломали своими скейтиками», «Это же рашка», пишут в паблике.фото: Аноним 0 3

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.