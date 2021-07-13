В Бурятии за нарушение антиковидных мер закрыли пять магазинов

Еще нескольким нарушителям выписали крупные штрафы





В Бурятии сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверки соблюдения введённых в республике ограничительных мер. Как отчитались сегодня в ведомстве, с 1 по 8 июля обследовано 52 организации: предприятия торговли и общепита, сауны, отели, сервисные центры и т.д.

В ходе проверок на 18 объектах выявлены нарушения. В их числе ООО «Сакура», магазины «Буренка», «Рыжик», «БХП», «Мед», «Кулинария», павильон «Шаурма» в Улан-Удэ. Магазины «Абсолют», «Светофор», «Туяа», «У Радны» в Иволгинском районе; гостевой дом в Тункинском районе, а также магазины «Светофор» и «Торгсервис» в Северобайкальском районе.«В указанных торговых предприятиях не соблюдался дезинфекционный режим и социальное дистанцирование, не проводилось обеззараживание воздуха в помещении, термометрия сотрудников, был недостаточный запас средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. По всем фактам выявленных нарушений возбуждены административные производства», - сообщили в Роспотребнадзоре.На данный момент за нарушения оштрафованы магазины «Бурятмясопрома» и «Янты» на общую сумму 125 тысяч рублей, магазин «Банк Бир» - на 25 тысяч рублей. Штраф на сумму 200 тыс. рублей наложен на ООО «Байкальская Ривьера».Деятельность некоторых торговых точек и вовсе приостановлена. Так, на 90 суток закрыты магазины «Туяа», «У Радны» (Иволгинский район), магазин «Кулинария» (ООО «Ника», Улан-Удэ). На 20 суток закрыт магазин «АМТА». Также вручен протокол о временном запрете деятельности и опечатан магазин ООО «Сакура» в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»