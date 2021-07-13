В Улан-Удэ мужчина устроил концерт под окнами своей любимой

Саксофонист сыграл мелодию «Ламбады» и попал в соцсети



В местном паблике «Весь Улан-Удэ» неизвестный автор выложил пост с видеороликом, на котором саксофонист играет мелодию во дворе многоэтажного дома. Музыкант сыграл мелодию "Ламбады".



- Когда очень рад, что закончилась изоляция, - подписал ролик автор.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)

Однако, как выяснилось, этот поступок вовсе не в честь окончания локдауна.



- У жены просто день рождения! Вот такой вот подарок пришёл в голову, - написал в комментариях мужчина, по всей видимости, тот самый музыкант.



Поступок горожанина впечатлил улан-удэнцев. Под видео осталось множество восторженных комментариев: «Вы молодец!», «Ещё бы болезнь ушла», «Романтик!», «Браво! Спасибо за твоё творчество».







фото: скриншот из видео В местном паблике «Весь Улан-Удэ» неизвестный автор выложил пост с видеороликом, на котором саксофонист играет мелодию во дворе многоэтажного дома. Музыкант сыграл мелодию "Ламбады".- Когда очень рад, что закончилась изоляция, - подписал ролик автор.Однако, как выяснилось, этот поступок вовсе не в честь окончания локдауна.- У жены просто день рождения! Вот такой вот подарок пришёл в голову, - написал в комментариях мужчина, по всей видимости, тот самый музыкант.Поступок горожанина впечатлил улан-удэнцев. Под видео осталось множество восторженных комментариев: «Вы молодец!», «Ещё бы болезнь ушла», «Романтик!», «Браво! Спасибо за твоё творчество».фото: скриншот из видео

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