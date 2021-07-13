В Бурятии более 190 тыс детей получат по 10 тыс рублей к учебному году

Большинству родителей не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату







С 15 июля Пенсионный фонд России начинает прием заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также на детей - инвалидов от 18 до 23 лет, обучающихся по общеобразовательной программе, сообщили в отделении Пенсионного фнда России по Бурятии.



При этом большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату. Автоматически сформированные заявления уже появились в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет



Чтобы завершить оформление выплаты, родителям остается только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.



Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении (актовая запись), а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.



Родители детей, которым не приходило в личный кабинет заполненное заявление, подать его смогут через портал Госуслуг с 15 июля до 1 ноября 2021 года.



Единовременная выплата 10 тысяч рублей положена родителям, опекунам или попечителям на детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом шесть полных лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет - с 3 июля 2021 года (дети, рожденные в период с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года).



Выплата также будет положена на детей в возрасте от 18 до 23 лет, рожденных в период с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года, если у такого ребенка есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья, и он обучается по школьной программе.



Десять тысяч рублей на детей родители получат в августе к новому учебному году. При этом для перечисления выплаты только карта «Мир» необязательна. Поскольку это единовременная выплата, получить ее родители могут на банковские счета, привязанные к картам любых платежных систем.



Всего в Бурятии по 10 тысяч рублей буду выплачены на более чем 192 тысячи детей. По всем вопросам можно обратиться по телефона горячей линии ПФР: 8800 6000 351 (звонок бесплатный) или 8 (3012) 29-14-14, а также в официальных соцсетях ОПФР по Республике Бурятия.



Фото: pixabay.com





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