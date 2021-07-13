13.07.2021
В Бурятии более 190 тыс детей получат по 10 тыс рублей к учебному году

В Бурятии более 190 тыс детей получат по 10 тыс рублей к учебному году

Большинству родителей не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату

С 15 июля Пенсионный фонд России начинает прием заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также  на детей - инвалидов от 18 до 23 лет, обучающихся  по  общеобразовательной программе, сообщили в отделении Пенсионного фнда России по Бурятии.  

При этом большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату. Автоматически сформированные заявления  уже появились в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет

Чтобы завершить оформление выплаты, родителям остается только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении (актовая запись), а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Родители детей, которым  не  приходило в личный кабинет  заполненное заявление,  подать его смогут через  портал Госуслуг с 15 июля до 1 ноября 2021 года.  

Единовременная выплата 10 тысяч рублей  положена родителям, опекунам или попечителям на детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом шесть  полных лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет  - с 3 июля 2021 года (дети,  рожденные  в период с 3 июля 2003 года  по 1 сентября 2015 года).

Выплата также будет положена на детей в возрасте от 18 до 23 лет,  рожденных в период с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года, если  у такого ребенка есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья, и он обучается по школьной программе.

Десять тысяч рублей   на  детей  родители получат в августе к новому учебному году. При этом для перечисления выплаты только карта «Мир»  необязательна. Поскольку это единовременная выплата, получить  ее родители могут  на банковские счета, привязанные  к картам любых платежных систем.

Всего в Бурятии   по 10  тысяч рублей буду  выплачены   на более чем 192 тысячи детей.  По всем вопросам можно обратиться   по телефона горячей линии  ПФР: 8800 6000 351 (звонок бесплатный) или 8 (3012) 29-14-14, а также  в официальных соцсетях  ОПФР  по Республике Бурятия.

Фото: pixabay.com

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