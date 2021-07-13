В Бурятии умерла беременная женщина с коронавирусом

Близким беременных и планирующим экстракорпоральное оплодотворение женщинам рекомендовали вакцинироваться



В Бурятии зафиксирован случай летального исхода беременной женщины молодого возраста от тяжелой формы новой коронавирусной инфекции. За жизнь пациентки врачи боролись 15 дней, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Только с 1 июня по 1 июля прирост заболевших беременных в республике - плюс 380 человек. Кроме этого, отмечается увеличение тяжелых форм (пневмоний) в 1,9 раза. В отделении реанимации в настоящее время находится шесть женщин. То есть, COVID-19 у беременных протекает тяжелее, стремительнее, дает осложнения и для матери, и для ребёнка. Увеличивается заболеваемость детей, также мы вынуждены в отдельных случаях инициировать преждевременные роды вследствие осложнений у матери. Поэтому министерство здравоохранения вышло с инициативой внести в указ главы Бурятии рекомендацию по вакцинации ближайшего окружения беременных для создания, так называемого, безопасного окружения», - рассказала главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Бурятии Марина Ринчиндоржиева.



Минздрав Бурятии призывает всех жителей республики вакцинироваться и поберечь не только себя, но и своих близких, особенно беременных. По решению Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в указ главы Бурятии о защите населения от новой коронавирусной инфекции внесены изменения, расширяющие круг лиц, кому рекомендовано вакцинироваться.



Это женщины, планирующие пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, а также ближайшее окружение беременных женщин. Внесение такого положения продиктовано сложной ситуацией в республике по заболеваемости беременных коронавирусом.



Напомним, ранее оперштаб принял решение включить беременных в перечень лиц, подлежащих обязательной самоизоляции, которая сегодня действует до 31 июля. Это значит, что они могут покидать место проживания или пребывания только в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг или лечения в санаторно-курортных организациях. Также можно выходить на прогулки, на личном транспорте или такси выезжать на свои дачные участки.



При этом работодатели должны в приоритетном порядке перевести беременных женщин на дистанционный формат работы.



По данным на 13 июля в республике первым компонентом вакцины привито более 217,7 тысячи человек. Уже завершили вакцинацию 152,8 тысячи жителей Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.