Долгие десятилетия наша страна готовится к нападению врагов, землетрясениям, ядерным ударам…

Наши защитные системы – одни из лучших в мире (по версии Минобороны). Но беда пришла, откуда не ждали. На Бурятию вероломно, без предупреждения (не считая прогнозов синоптиков) напал… дождик.

Провалившиеся дороги, разрушенные откосы, затопленные улицы… Это вовсе не последствия катаклизма, это результат прошедшего в Бурятии дождя.Казалось бы, что может быть проще, чем защититься от этого вида осадков – достань зонтик и все! Но такой зонт, закрывающий весь город, пока не придумали. Поэтому столица страдает.Обильные осадки – это, в каком-то смысле, система мониторинга, проверяющая, в каком состоянии находится городская коммунальная инфраструктура. И, судя по результату, вердикт печален. Ливневые канализации если и есть, то работают как-то не очень. Проваливающиеся дороги говорят о качестве их строительства. А лужи на асфальте показывают оперативность городских служб, которые должны их откачивать.Так и живем – от дождя до снега. А ведь период многоводья только начался. Так что готовьте моторные лодки, на худой конец, надувных лебедей.