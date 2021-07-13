В Бурятии предложили снизить транспортный налог на гибридные автомобили

Сейчас в республике зарегистрировано более тысячи таких транспортных средств



Сегодня в Хурале Бурятии прошло рабочее совещание комитета по экономической политике, природопользованию и экологии под председательством Анатолия Кушнарева. Как сообщили в пресс-службе парламента, депутаты и представители профильных министерств обсудили возможность законодательного стимулирования экологически более безопасного транспорта. В частности, предложено снизить транспортный налог для гибридных авто.

- Сейчас при расчете транспортного налога считается совокупная мощность гибридной установки, двигателя внутреннего сгорания и электромотора, поэтому нужно исключить из расчета мощность электромотора. Это как раз и будет порядка 50 процентов. Исследования показали, что гибридные автомобили выбрасывают в атмосферу значительно меньше диоксида углерода, одного из основных парниковых газов, по сравнению с обычными автомобилями, - пояснил председатель комитета Анатолий Кушнарев.



По данным ГИБДД Бурятии, по состоянию на 1 января 2021 года в республике зарегистрированы 731 транспортное средство, имеющее возможность работать на газе, 1552 транспортных средств с электродвигателями и 1156 автомашин с гибридной силовой установкой.



За последние 10 лет уровень автомобилизации в Улан-Удэ возрос многократно в основном за счет личного автотранспорта горожан, что, в свою очередь, привело к большой экологической нагрузке. На сегодняшний день автомобильные выхлопы составляют больше половины всех вредных выбросов в атмосферу Улан-Удэ.



По словам Анатолия Кушнарева, Улан-Удэ уже несколько лет подряд стабильно входит в число городов с самым грязным атмосферным воздухом:



- По итогам прошлого года индекс загрязнения атмосферы стал ещё выше, а экологическая обстановка ещё хуже. Причём эксперты отмечают, что грязный воздух нас просто медленно убивает: растёт уровень заболеваемости раком, болезнями органов дыхания и кровообращения.



В результате обсуждений участники совещания пришли к выводу, что над законопроектом необходимо еще поработать. В частности, произвести экологический мониторинг, изучить опыт других регионов. К обсуждению законопроекта парламентарии еще вернутся.



Напомним, в мае прошлого года депутаты Хурала Бурятии приняли законопроект,



Фото: pixabay.com

- Сейчас при расчете транспортного налога считается совокупная мощность гибридной установки, двигателя внутреннего сгорания и электромотора, поэтому нужно исключить из расчета мощность электромотора. Это как раз и будет порядка 50 процентов. Исследования показали, что гибридные автомобили выбрасывают в атмосферу значительно меньше диоксида углерода, одного из основных парниковых газов, по сравнению с обычными автомобилями, - пояснил председатель комитета Анатолий Кушнарев.По данным ГИБДД Бурятии, по состоянию на 1 января 2021 года в республике зарегистрированы 731 транспортное средство, имеющее возможность работать на газе, 1552 транспортных средств с электродвигателями и 1156 автомашин с гибридной силовой установкой.За последние 10 лет уровень автомобилизации в Улан-Удэ возрос многократно в основном за счет личного автотранспорта горожан, что, в свою очередь, привело к большой экологической нагрузке. На сегодняшний день автомобильные выхлопы составляют больше половины всех вредных выбросов в атмосферу Улан-Удэ.По словам Анатолия Кушнарева, Улан-Удэ уже несколько лет подряд стабильно входит в число городов с самым грязным атмосферным воздухом:- По итогам прошлого года индекс загрязнения атмосферы стал ещё выше, а экологическая обстановка ещё хуже. Причём эксперты отмечают, что грязный воздух нас просто медленно убивает: растёт уровень заболеваемости раком, болезнями органов дыхания и кровообращения.В результате обсуждений участники совещания пришли к выводу, что над законопроектом необходимо еще поработать. В частности, произвести экологический мониторинг, изучить опыт других регионов. К обсуждению законопроекта парламентарии еще вернутся.Напомним, в мае прошлого года депутаты Хурала Бурятии приняли законопроект, отменяющий транспортный налог для электромобилей. Причем на тот момент в республике было зарегистрировано всего 70 таких транспортных средств.Фото: pixabay.com

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