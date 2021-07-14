В Бурятии бизнесмена из Китая едва не «развели» на 5 млн рублей

На пустом листе с подписью гражданина Поднебесной напечатали текст договора о займе





Полтора года бизнесмен из Поднебесной доказывал в судах, что не брал в заем у директора одной из фирм Улан-Удэ 3 млн рублей. Только экспертным путем удалось доказать его правоту. Оказалось, что сначала на чистом листе бумаги была поставлена подпись гражданина Китая, а затем на нем напечатан текст расписки и договора о займе.

Недавно в Арбитражный суд Бурятии обратился управляющий должника из Китая о признании договора процентного займа от 22 мая 2018 года, совершенного между китайским бизнесменом Н. и местным предпринимателем С., недействительным.Дело в том, что ранее С. направил в Октябрьский районный суд иск о взыскании с Н. задолженности. С его слов выходило, будто китайский бизнесмен взял у него в долг 3 млн (сейчас с учетом процентов эта сумма якобы составила более 5 млн рублей), подписал расписку, а теперь не хочет возвращать деньги. Китайский бизнесмен уверял, что никаких денег не брал и расписку с договором займа не подписывал.Суд назначил почерковедческую экспертизу, ее провели московские специалисты, которые сделали заключение – подпись на договоре займа и расписке действительно принадлежит китайскому бизнесмену, чему он крайне удивился, но все равно настаивал, что не брал миллионы у С.В подтверждение его слов нашлись доказательства, ясно говорившие, что во время миллионного займа гражданина Китая вообще не было в России, он находился на своей родине. Об этом сообщило республиканское МВД, проверив пересечение бизнесменом государственной границы.По ходатайству должника суд назначил техническую экспертизу договора займа и расписки. Экспертизу провели в Новосибирске, в ФБУ «Сибирский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ». По ее результатам сделан вывод: сначала в договоре займа и расписке была поставлена подпись должника, затем выполнен печатный текст, то есть на пустые листы с подписью должника без его ведома нанесли тексты договора займа и расписки. Результаты ее подтвердила аналогичная экспертиза, проведенная в Забайкальской лаборатории судебной экспертизы.В итоге решением Арбитражного суда РБ договор процентного займа, заключенный между Н. и С., признан недействительной сделкой. Кто подсунул бизнесмену из Китая пустой лист, на котором он поставил свою подпись, остается только догадываться.Фото: pixabay.com