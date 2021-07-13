В Бурятии задержан дерзкий ковид-диссидент

Мужчина без маски оказал активное сопротивление участковому



В Бурятии вечером в селе Мостовка участковый уполномоченный полиции в магазине заметил мужчину, который в нарушение антиковидных правил находился в общественном месте без защитной маски.



Полицейский сделал замечание гражданину и потребовал надеть средство индивидуальной защиты, предупредив его о том, что он будет привлечен к административной ответственности. Мужчина отказался выполнить требование сотрудника полиции.



Тогда участковый предложил нарушителю пройти в служебную машину для составления административного протокола. На выходе из торговой точки местный житель оттолкнул правоохранителя и попытался убежать. А когда был настигнут, при задержании оказал сопротивление, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.6 КоАП РФ. Кроме того, возбуждено административное производство по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.



Отметим, что на видео, распространенном в социальных сетях, отражена лишь часть инцидента.



Фото: pixabay.com





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