В Иркутске задержан мужчина, который угрожал сбросить ребенка с 13-го этажа

Иркутянин задержан, причиной дикого поступка стал конфликт с супругой



В Иркутске сегодня днем в дежурную часть полиции поступила информация о том, что мужчина, находясь на внешней стороне балкона, расположенного на 13-м этаже жилого дома по улице Советской, высказывает угрозы сбросить с балкона трехлетнего ребенка.



На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей СКР, криминалистов и сотрудников полиции. Кроме того, на месте работали спасатели и психологи МЧС.



Ребенок спасен, мужчина задержан. Следователями проводится допрос подозреваемого. Известно, что причиной дикого поступка стал конфликт с супругой, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка). Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: «Номер один»



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