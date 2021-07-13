В Бурятии после сильных дождей разлился ручей Грязнуха

Вода вышла на пойменные участки в Эрхирике, грунтовые воды выступили в СНТ «Облепиха»



В Бурятии из-за сильных дождей в поселке Эрхирике Заиграевского района произошел подъем уровня воды в ручье Грязнуха, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате вода вышла на пойменные участки в Эрхирике и подошла к трем домовладениям. В одном доме наблюдается выход грунтовых вод в подполье. Кроме того грунтовые воды выступили в СНТ «Облепиха».



На место происшествия выезжала рабочая группа администрации Заиграевского района. Проведено информирование населения о складывающейся обстановке. В Эрхирике сегодня расчищено русло ручья. В течение двух недель в поселке планируется установить водопропускные трубы большего диаметра для беспрепятственного прохождения воды.



Сегодня днем на место происшествия выехал заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской с руководителем и специалистами Республиканского агентства ГО и ЧС и сотрудниками ГУ МЧС России по Бурятии. Вице-премьер посетил поселок Эрхирик и ДНТ «Облепиха», лично осмотрел местность, несколько участков и дал указания представителям района о мониторинге обстановки и дальнейших действиях в случае ее ухудшения.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС





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