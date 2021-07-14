Ночной ливень затопил Улан-Удэ

По некоторым дорогам можно проехать только на джипе





Прошедший сегодня ночью ливень наделал немало бед в столице Бурятии. Некоторые дороги оказались размыты потоками воды, другие затоплены так, что проехать по ним можно только на джипе.







Как сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, наиболее сильно пострадали по микрорайоны Радужный, Комушка, Энергетик, Светлый, частично 120-й микрорайон. Там потоками воды размыты некоторые дороги.





Ближе к центру города наиболее сложная ситуация сложилась на перекрестке улиц Лебедева и Сахьяновой, где образовалась огромная лужа. По словам очевидцев, преодолеть ее можно было только джипе. Также легковушкам было сложно проехать по улицам Куйбышева и Свободы.





В микрорайоне Забайкальский размыло подъем в районе «Первого поля». Кроме того, сильные потоки воды нанесли много песка на городские улицы.





Коммунальные службы города работают над устранением последствий ливня с часа ночи. Привлечены 12 вакуумных машин, грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы и т.д.







Размытые провалы на дорогах засыпаются бутовым камнем. Спецтехника расчищает улицы города от принесенного потоками воды песка и камней.















Фото: КГХ Улан-Удэ