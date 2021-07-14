Из-за образовавшегося «моря» в Улан-Удэ закрыто движение трамваев

Трамвай №4 запустят по маршруту после осушения огромной лужи на Лебедева



Из-за последствий ливня в Улан-Удэ закрыто движение трамвая №4 по улицам Сахьяновой и Ключевская.

«На перекрёстке улиц Сахьяновой – Ключевская - Трубачеева уровень воды над головкой рельса составляет около 40 см. На месте работают вакуумные машины. Движение по ул. Ключевская закрыто», - сообщили в МУП «Управление трамвая»



Трамвай №4 до устранения последствий ливня будет курсировать по маршруту: «Лицей 24» - «Химчистка» - пр. Строителей - мост «Богатырский» - «Мелькомбинат».



Напомним, прошедший сегодня ночью ливень



Фото: «Номер один» «На перекрёстке улиц Сахьяновой – Ключевская - Трубачеева уровень воды над головкой рельса составляет около 40 см. На месте работают вакуумные машины. Движение по ул. Ключевская закрыто», - сообщили в МУП «Управление трамвая»Трамвай №4 до устранения последствий ливня будет курсировать по маршруту: «Лицей 24» - «Химчистка» - пр. Строителей - мост «Богатырский» - «Мелькомбинат».Напомним, прошедший сегодня ночью ливень наделал немало бед в столице Бурятии. Некоторые дороги оказались размыты потоками воды, другие затоплены так, что проехать по ним можно только на джипе.Фото: «Номер один»

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