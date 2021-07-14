В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 250 случаев

Сокращается число ежедневных летальных исходов, за минувшие сутки их было 14



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 48 682. Это на 243 случая больше, чем было во вторник. Из новых случаев 49% (24 175) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 482 человека, 14 - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – три человека, в возрасте 65 лет и старше - 11 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 83 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 17 765 человек.



В стационарах получают лечение 2 569 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 264. В отделениях реанимации находится 188 пациента (из них старше 65 лет – 79), на ИВЛ – 119 пациентов (из них старше 65 – 55), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 95.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 13 843 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 44 154 (+250) человек, дополнительно сняты с наблюдения 931 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 188 коек: занято – 2569, свободно – 619 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5 145 человек, с нарастающим итогом – 1 207 026 человек.



Фото: pixabay.com





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