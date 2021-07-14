В Улан-Удэ подтоплены четыре электроподстанции

Под отключения света попали четыре улицы в густонаселенных «спальных» микрорайонах



В Улан-Удэ из-за сильного ливня сегодня ночью подтоплены четыре подстанции в Октябрьском районе города и одна в Железнодорожном. Под отключения попали улицы Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская, сообщили в пресс-службе компании «Россети Сибирь» в Бурятии.



Ремонтные бригады сегодня с полуночи занимаются устранением последствий ливня. Привлечен весь доступный персонал – это десять бригад и вся доступная спецтехника. Работы очень много. Кроме подстанций в воде оказались и подземные кабельные линии. Сейчас энергетики занимаются откачкой воды.



Компания благодарит администрацию города, которая предоставила вакуумную машину. После откачки воды, будет проведен осмотр подстанций, затем их нужно просушить и снова ввести в работу. Тоже касается кабельных линий высокого напряжения. Энергетики их испытывают, сушат и вводят в работу.



«Пока прогнозировать время окончания восстановительных работ сложно из-за больших объемов, но планируется успеть до 15:00. Свет будет появляться разных участках поэтапно», - уточнили в пресс-службе.



Фото: pixabay.com



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