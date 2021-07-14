Мэр Улан-Удэ: «Такой объём воды не выдержит ни одна ливневая канализация»

Игорь Шутенков сообщил, что ночью выпала почти половина месячной нормы осадков
Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в Фейсбуке, сегодня ночью в городе выпала почти половина месячной нормы осадков.
«Сложная ситуация в Октябрьском и Советском районах. Такой объём воды не выдержит ни одна ливневая канализация. С часу ночи идет усиленная работа по откачке. К работе привлечена вся городская техника. Мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы. Вводим режим повышенной готовности, чтобы привлечь технику с других частных организаций. Также ведётся засыпка размытых дорог и грейдирование», - рассказал градоначальник.
Для устранения последствий ливня в городе создан операштаб, который начал работу еще ночью. В его состав вошли представители Управления по ЧС, КГХ, КБУ и администрации районов.
Напомним, прошедший сегодня ночью ливень наделал немало бед в столице Бурятии. Некоторые дороги оказались размыты потоками воды, другие затоплены так, что проехать по ним можно только на джипе.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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