В Улан-Удэ устраняют последствия ливня

На улицах работают 4 мотопомпы, 12 вакуумных машин и 14 единиц спецтехники





Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ночь с 13 на 14 июля улан-удэнские коммунальщики вышли на работу. С часа ночи работают две мотопомпы на ул. Бабушкина, возле отворота в 102 кв, две помпы на рынке «Туяа». С 4 часов приступили к работе 12 вакуумных машин и водители 14 единиц спецтехники – грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы и так далее.

– Утро началось в три часа утра со звонка диспетчера. В связи с сильными осадками город затопило, откачиваем образовавшиеся лужи. В четыре часа приступили к откачке воды, чтобы жители проснулись и уже могли проехать по нашим дорогам, ведь от нас зависит комфорт улан-удэнцев, – сообщил водитель Комбината по благоустройству Улан-Удэ Сергей Брянский.Сергей имеет все категории водительских прав и работает в КГХ одиннадцать лет, за это время он изучил всю спецтехнику комбината. Сейчас за ним закреплена подметально-уборочная машина, но когда осадки превышают суточной нормы, Сергей выходит работать на вакуумную машину.Вода в первую очередь откачивается с центральных магистралей и улиц, которые традиционно топит во время ливней. Также спецтехника работала по заявкам, которые поступили в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству.Сильные ливневые потоки нанесли много песка на городские улицы. Спецтехника Комбината по благоустройству расчищает проезд для автотранспорта.Самосвалы с бутовым камнем устраняют провалы в мкр. Радужный, Энергетик, Светлый.Спецмашины будут ликвидировать подтопления на протяжении всего дня.Напомним, что сообщить о нахождении луж на городских улицах можно в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по тел.: 44-46-77.В связи со штормовым предупреждением этой ночью был организован штаб для принятия оперативных решений. В составе – представители КГХ, Управления ЧС и администраций районов.Как отметили в мэрии, сеть ливневой канализации построена в 60-е годы, имеет малую пропускную способность труб (диаметр 300 и 500 мм) и лотков. В настоящее время город разрабатывает на основании генплана единую схему ливневых канализаций, включающую коллекторы, станции перекачки, очистные сооружения и т. д. Кроме того, при ремонте дорог город особое внимание обращает на отвод воды с проезжей части. В прошлом году на новых и ремонтируемых участках дорог обустроили более 5 км новых ливневых канализаций.Фото: мэрия Улан-Удэ