В Улан-Удэ от ливня пострадали объекты «Водоканала»

Причиной аварийной ситуации стало огромное количество ливневых вод



В Улан-Удэ от ливня пострадал один из главных стратегических объектов столицы Бурятии - городской «Водоканал». Ливневыми водами частично размыт участок водовода в мкрн. Комушка, идущий на ТЭЦ-2. Для того, чтобы избежать возникновения аварийной ситуации, сотрудниками «Водоканала» начались оперативные работы по подсыпке участка. Кроме того, не выдержал натиска шторма и напорный коллектор по улице Асеева, 20, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.



В 00:25 в диспетчерскую службу поступила заявка о выходе сточных вод. Дежурная бригада оперативно прибыла на место. В ходе обследования сетей установлен выход из строя канализационного напорного коллектора диаметром 900 мм, идущего от КНС-6. Принято решение о срочном закрытии левой нитки коллектора, правая нитка продолжает свою работу в штатном режиме.



Причиной аварийной ситуации стало огромное количество ливневых вод, которые, попав в коллектор, вызвали его перегрузку и скачок давления на сетях. Предварительно пострадал один жилой дом в частном секторе.



В настоящее время, создана специальная комиссия из представителей Советской администрации, «Водоканала», Комбината по благоустройству и Комитета городского хозяйства. Работы по устранению последствий сбоя на коллекторе продолжаются. Оценивается ущерб, который нанесен выходом сточных вод.



Фото: «Водоканал»



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