В Улан-Удэ волонтеры и модели дали бой мусору

Они собрали почти 6 тонн отходов в историческом центре города





Общественная организация «Новая Энергия» приступила к реализации гранта Фонда президентских грантов, и уже можно констатировать – им это удалось сделать в свойственной им яркой манере.

Кто бы мог подумать, что в самом историческом центре Улан-Удэ, рядом с крестом отцам-основателям города может образоваться такая неприглядная картина. Огромные кучи мусора вывалены прямо на самом историческом холме. Конечно, дождливое лето этого года скрыло большую часть непотребства высокой травой, а вскоре уже снег скроет плоды человеческой безответственности. Но с этим не смогли смириться волонтеры общественной организации «Новая Энергия» и красавицы из модельного агентства «Mannequin» Татьяны Шелковниковой. Вместе они дали настоящий бой мусорному безобразию.





Как обычно самыми неравнодушными оказались школьники города. На призывы «Новой Энергии» о волонтерской акции в соцсетях, например, откликнулись учащиеся 35-й школы и 61-го лицея. Стоит отметить, что жители близлежащих домов действительно присоединились к волонтерам и наравне с ними помогли очистить территорию.







В итоге более 25 ребят устроили тотальную чистку в историческом центре Улан-Удэ. Была убрана территория около двух гектаров, собрано почти 6 тонн бытовых отходов за 6 часов работы. А банальная, казалось бы, акция по сбору мусора в скором времени переросла в фотосессию, посвященную красоте, отзывчивости и… людскому разгильдяйству. Глядя на получившиеся фото, невольно соглашаешься с высказываем – только красота спасет мир.





Мероприятие прошло в рамках проекта «Календарь субботников», который удалось реализовать благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Общественники из «Новой Энергии» говорят, что они проведут ещё, как минимум, 11 субботников летом и осенью этого года, поэтому просят следить за активностями в их социальных сетях, а также откликаться и присоединяться к ним волонтерами.





По словам волонтера «Новой Энергии» Юлии Ворониной, поучаствовать в акции с такими соратниками только за радость. А ещё она в восторге о того, что к мусорной проблеме удалось привлечь внимание «красивым» способом. Когда весьма эффектные девушки и мужественные парни не боятся запачкать руки, собирая отходы, многим нашим горожанам должно становиться стыдно за собственную безответственность. Ещё она уверена, что жители соседних домов уж точно в будущем будут более ответственными.«Если вы в скором времени собираетесь поступать в вуз, то во-первых не мусорите! А ещё участвуйте в волонтерских акциях нашей общественной организации. По итогу мы вам обязательно выдадим волонтерскую книжку, которая даст вам дополнительный балл при поступлении!», обратился к молодежи города лидер «Новой Энергии» Чингис Болотов.Фото: Виктория Башкина