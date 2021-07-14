Медики Бурятии начали получать жилье по проекту «Сто домов для врачей»

Это предоставление компенсационных выплат медикам по кредитам «сельской ипотеки»



В Бурятии началась реализация проекта по обеспечению жильем медицинских работников «Сто домов для врачей», инициированного депутатами фракции «Единая Россия» в Народном Хурале, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Одним из первых получателей льготной ипотеки стал фельдшер отделения скорой медицинской помощи Хоринской центральной районной больницы Иван Ланцов. Ему выдано 1,7 млн рублей. На эти средства он уже приобрел дом в районном центре и обустраивает его. Молодой фельдшер окончил Байкальский базовый медицинский колледж. Год назад он устроился на работу в Хоринскую районную больницу. Весной этого года в молодой семье родился первенец.



«Хочу выразить огромную благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову и депутатам фракции «Единая Россия» в Народном Хурале за то, что такая хорошая программа есть. Всего год отработал и получил жилье. Район помогал искать дом. Знали, что я на работе все время, все сделали без меня. Мы с супругой изначально решили, что будем жить на малой родине. Когда учился, все стремились в города, но я хотел быть полезным дома. А с такой поддержкой - еще лучше», - рассказал хозяин дома Иван Ланцов.



По словам главного врача Хоринской ЦРБ Вячеслава Дондокова, программа нужная, своевременная: «Служебного жилья в районе нет. Мы подали 8 заявок, все они одобрены, сейчас три специалиста уже оформляют документы на приобретаемое жилье».



Напомним, соответствующую законодательную инициативу на 14-й сессии законодательного органа внесла заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова. Она отметила, что проект призван поддержать сельскую медицину, так как в республике сохраняется кадровый голод в районах.



«Средства на реализацию программы выделены из республиканского бюджета. Это республиканская программа, направленная на поддержку сельских медицинских работников. Спасибо правительству, что поддержало нашу идею, поддержали и депутаты других фракций. Сегодня мы видим реальное воплощение этой идеи», - рассказала Татьяна Мантатова.



В рамках предложенного проекта Россельхозбанком разработана программа «сельская ипотека» с предоставлением компенсационных выплат медицинским работникам по ипотечным кредитам на приобретение жилья в сельской местности.Эта мера поддержки будет способствовать решению вопроса дефицита кадров в городских и сельских медицинских учреждениях. По данным минздрава Бурятии, по итогам 2020 года в республике требовалось 285 врачей и 301 медработник среднего звена.



Фото: hural-buryatia.ru





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