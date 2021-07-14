В ведомство Анастасии Кузовлевой пришли прокуроры

Их внимание привлекла подозрительная закупка



Прокуратура Бурятии нашла нарушения закона о закупках в работе Центра занятости населения Улан-Удэ, который с декабря прошлого года возглавляет экс-председатель городского КУИ Анастасия Кузовлева.

«Учреждением размещена документация об электронном аукционе на поставку мебели. В нарушение закона в описании объекта закупки необоснованно включены конкретные требования к размерам мебели, без определения их возможного диапазона, а также наименование международного товарного знака. Указанное повлекло ограничение количества участников закупки», - рассказали в надзорном ведомстве.



За нарушение требований к аукционной документации ответственное должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности и оштрафовано.



Фото: «Номер один» «Учреждением размещена документация об электронном аукционе на поставку мебели. В нарушение закона в описании объекта закупки необоснованно включены конкретные требования к размерам мебели, без определения их возможного диапазона, а также наименование международного товарного знака. Указанное повлекло ограничение количества участников закупки», - рассказали в надзорном ведомстве.За нарушение требований к аукционной документации ответственное должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности и оштрафовано.Фото: «Номер один»

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