В Улан-Удэ задержали мужчину с сувенирной банкнотой

Он рассказал, что нашел ее на улице и решил купить настоящий шашлык



Житель Улан-Удэ попытался расплатиться купюрой «банка приколов» в магазине на улице Иволгинская. Однако бдительные продавцы заметили, что деньги ненастоящие, и нажали кнопку тревожной сигнализации, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



Наряд вневедомственной охраны прибыл на место через несколько минут и задержал мужчину в прикассовой зоне.



Задержанный 42-летний житель Улан-Удэ, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Мужчина рассказал, что нашел сувенирную банкноту, номиналом 1000 рублей, на улице и решил купить шашлык.



Фото: Росгвардия







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