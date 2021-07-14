В Улан-Удэ затопило вокзал, реконструированный за миллиард рублей

Потоки воды с привокзальной площади хлынули прямо внутрь здания





В соцсетях Улан-Удэ горожане активно делятся видео затопления вокзала после прошедшего сегодня ночью ливня . На кадрах видно, как потоки воды с улицы затопили первый этаж здания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)



Отметим, летом прошлого года здание вокзала торжественно открыли



Ситуацию уже прокомментировал экс-советник главы Бурятии Александр Васильев.



«Высочайший профессионализм проектировщиков и подрядчиков! Надо полагать, никто из ответственных лиц к ответственности за безответственное отношение привлечён не будет. Насколько помню, на этой реконструкции было успешно освоено 950 млн рублей», - написал он на своей странице в Фейсбуке.



Фото: скриншот видео Отметим, летом прошлого года здание вокзала торжественно открыли после масштабной реконструкции , на которую потратили более 900 миллионов рублей.Ситуацию уже прокомментировал экс-советник главы Бурятии Александр Васильев.«Высочайший профессионализм проектировщиков и подрядчиков! Надо полагать, никто из ответственных лиц к ответственности за безответственное отношение привлечён не будет. Насколько помню, на этой реконструкции было успешно освоено 950 млн рублей», - написал он на своей странице в Фейсбуке.Фото: скриншот видео

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