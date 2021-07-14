В Улан-Удэ затопило вокзал, реконструированный за миллиард рублей

Потоки воды с привокзальной площади хлынули прямо внутрь здания
В соцсетях Улан-Удэ горожане активно делятся видео затопления вокзала после прошедшего сегодня ночью ливня. На кадрах видно, как потоки воды с улицы затопили первый этаж здания.
Отметим, летом прошлого года здание вокзала торжественно открыли после масштабной реконструкции, на которую потратили более 900 миллионов рублей.
Ситуацию уже прокомментировал экс-советник главы Бурятии Александр Васильев.
«Высочайший профессионализм проектировщиков и подрядчиков! Надо полагать, никто из ответственных лиц к ответственности за безответственное отношение привлечён не будет. Насколько помню, на этой реконструкции было успешно освоено 950 млн рублей», - написал он на своей странице в Фейсбуке.
Фото: скриншот видео
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