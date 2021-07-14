В Улан-Удэ открыли еще два пункта вакцинации от коронавируса

Они появились в КСК и школе №2





С сегодняшнего дня на базе двух муниципальных учреждений Улан-Удэ - МУП КСК и в школе №2 - открыты пункты вакцинации населения от коронавируса.

- Культурно-спортивный комплекс закреплен за поликлиникой №3. Координировать работу пункта вакцинации в школе будет поликлиника №1. Эти пункты вакцинации созданы для разгрузки городских больниц и увеличения темпов прививочной кампании,- пояснил мэр города Игорь Шутенков.Пункты будут работать ежедневно. В Культурно-спортивном комплексе, расположенном по адресу пр. Строителей, 72, пункт находится с правой стороны здания с отдельным входом. График работы: с 9:00 до 17:00.В школе №2 по ул. Сухэ-Батора, 5, пункт вакцинации расположен в спортивном зале. График работы: с 9:00 до 15:00.Фото: мэрия Улан-Удэ