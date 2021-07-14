В Улан-Удэ врачи спасли пациентку с воспаленным аппендицитом и коронавирусом

Женщина успела дважды попасть в реанимацию



В столице Бурятии медики вылечили пациентку с воспаленным аппендицитом и коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова, женщина лечилась дома от ковида уже 4 дня, как вдруг ее стали беспокоить сильные боли в животе. На скорой женщину доставили в БСМП. Оказалось - аппендицит. Провели операцию по его удалению, все прошло успешно.



Однако, ослабленный организм дал о себе знать – коронавирус стал прогрессировать. Улан-удэнка опять попала в реанимацию, где сделали все возможное для ее выздоровления. В итоге, пациентке стало лучше.



- Она идет на поправку и скоро выписывается. Дома Аллу Алексеевну ждут дочь, сын и все родные, - рассказали в БСМП.



Сейчас женщина лечится в отделении хирургии для оказания медпомощи взрослым с COVID-19.



- Я благодарна своему лечащему врачу и вообще всему медперсоналу за мою спасённую жизнь! Здесь работают действительно талантливые врачи от бога!- поблагодарила коллектив больницы Алла Алексеевна.







фото: скриншот из видео

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