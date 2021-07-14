Железнодорожники завершают устранение последствий ливня на вокзале Улан-Удэ

Причиной подтопления стало то, что на близлежащем участке улицы Революции 1905 года не предусмотрена система ливнеотвода



В настоящий момент на железнодорожном вокзале Улан-Удэ завершаются работы по устранению последствий сильнейшего ливня, в результате которого подтопленной оказалась часть первого этажа вокзального комплекса, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Причиной подтопления стало то, что на близлежащем участке ул. Революции 1905 года не предусмотрена система ливнеотвода. После единовременного выпадения полумесячной нормы осадков ливневая канализация на привокзальной площади переполнилась мусором и грязью, которые сошли с улицы вместе с потоками воды.



Оборудование досмотра, размещенное на первом этаже, и само помещение вокзала не пострадало. Билетные кассы вокзала временно переведены на второй этаж. Работа вокзала осуществляется в штатном режиме – поезда приходят и отправляются по расписанию.



По данным Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Улан-Удэ по городу объявлен режим «Повышенная готовность». Ливнем размыты дороги, произошло отключение электроэнергии, в некоторых районах образовались селевые потоки, а также в частном секторе были смыты ограждения.



Фото: ВСЖД



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