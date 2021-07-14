В Улан-Удэ девушка подозревается в убийстве бывшего сожителя

Она настаивает на версии необходимой обороны или превышения ее пределов



В Улан-Удэ 13 июля ночью в квартире одного из домов по улице Магнитогорская обнаружено тело 36-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. В совершении преступления подозревается 24-летняя бывшая сожительница покойного, с которой он употреблял спиртные напитки, затем пара поссорились.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 12 июля вечером в гости к подозреваемой девушке пришел ее бывший сожитель, с которыми они вместе стали употреблять спиртное. Однако ночью на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, после которой девушка под обманным предлогом вывела мужчину на улицу, а затем забежала домой и захлопнула дверь.



Бывший сожитель попытался ворваться обратно, с силой стучал по преграде и выкрикивал угрозы. В этот момент подозреваемая взяла нож и, открыв дверь, нанесла с порога удар клинком в грудь мужчины, после чего опять заперлась в квартире. Через несколько минут потерпевший на улице затих. Девушка вышла наружу и возле крыльца обнаружила его тело, после чего позвонила на пульт скорой медицинской помощи и оставалась на месте до приезда врачей и участников следственно-оперативной группы.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, а также проверку версии девушки о совершении убийства при необходимой обороне или при превышении ее пределов. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана по завершении расследования на основании анализа всей совокупности собранных доказательств.



Фото: pixabay.com



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