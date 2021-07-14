Лондон - побратался с Улан-Удэ. Пока только ливнями

Столица Британии ушла под воду - за сутки выпала месячная норма осадков



В Лондоне и пригороде прошли сильные грозы. Здесь за один день выпала почти месячная норма осадков. Например, в лондонском районе Кью всего за пару часов выпало 47,8 мм осадков при месячной норме в 44,5 мм. Этот день для стал самым влажным за последние 38 лет, сообщает



Из-за сильного дождя вышла из берегов Темза, а ливневки на улицах, не справляясь с бурным потоком, буквально взрывались метровыми фонтанами.

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Некоторые районы британской столицы были серьезно затоплены, особенно пострадали подземные парковки и станции метро, которые были вынуждены прекратить работу. Также были отменены некоторые пригородные поезда.



Лондонская пожарная служба за сутки приняла более тысячи звонков, связанных с наводнением. Совет Кенсингтона и Челси заявил, что 120 человек были эвакуированы из своих домов и временно размещены в отелях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah Dickinson (@sarahldickinson)



Так что, жители столицы Бурятии, которую иногда в шутку называют Улан-Лондон, должны знать, что сегодня не одиноки в этом мире. Маленькому городу в Забайкалье трудно рассчитывать на побратимские отношения с одной из крупнейших европейских столиц. Да, и российско-британские отношения сейчас хуже некуда. И все-таки, стихия как-то уравняла нас с самим Лондоном. Климат на земле, знаете ли, меняется.



Фото и видео: instagram.com В Лондоне и пригороде прошли сильные грозы. Здесь за один день выпала почти месячная норма осадков. Например, в лондонском районе Кью всего за пару часов выпало 47,8 мм осадков при месячной норме в 44,5 мм. Этот день для стал самым влажным за последние 38 лет, сообщает pogoda.mail.ru Некоторые районы британской столицы были серьезно затоплены, особенно пострадали подземные парковки и станции метро, которые были вынуждены прекратить работу. Также были отменены некоторые пригородные поезда.Так что, жители столицы Бурятии, которую иногда в шутку называют Улан-Лондон, должны знать, что сегодня не одиноки в этом мире. Маленькому городу в Забайкалье трудно рассчитывать на побратимские отношения с одной из крупнейших европейских столиц. Да, и российско-британские отношения сейчас хуже некуда. И все-таки, стихия как-то уравняла нас с самим Лондоном. Климат на земле, знаете ли, меняется.Фото и видео: instagram.com

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