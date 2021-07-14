10-летний улан-удэнец стал победителем всероссийского конкурса

Социальный ролик Егора Сотнича признан лучшим среди других 400 работ



8 июля состоялся финал четвертого Всероссийского конкурса социальных фильмов «Ты не один»: показ лучших работ, объявление и награждение победителей. Конкурс проводит Высшая школа режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге среди социальных роликов до 3-х минут и сценариев социальных роликов. Цель конкурса — привлечение внимание общества к социальным проблемам, а также поиск и поддержка талантливой молодежи.



Авторитетное жюри из режиссеров, операторов, сценаристов, продюсеров киностудии «Ленфильм», членов Союза кинематографистов России внимательно изучило свыше 400 работ со всех уголков страны. Виктор Бутурлин, режиссер-постановщик известный зрителю по таким фильмам и сериалам как «Аплодисменты, аплодисменты…», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила»; Валерий Мартынов - оператор-постановщик фильмов "Особенности национальной рыбалки", «Сёстры» и другие ярко обсуждали каждого конкурсанта.



Ролик «Семья – хранитель традиций» ученика 5 класса гимназии №33 г. Улан-Удэ стал победителем престижного конкурса.



Александр Андреев - генеральный продюсер кинокомпании "Балтфильм" отметил юного участника: «Хочется отметить батыра Сотнича Егора. Молодец, интересный мальчик, подаёт всё очень хорошо!».



Светлана Федина - руководитель Конкурса "Ты не один", директор Высшей школы режиссеров и сценаристов прокомментировала: «Егор - уже победитель. Один из трех и об этом объявлено. Победу ему присудило жюри. Это большое признание! Поздравляем Егора!»











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