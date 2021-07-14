В Гусиноозерске люди начали бросать свои дома из-за затопления

Проблема для жителей поселка Набережный стояла давно, но после дождей жить стало невозможно



В Гусиноозерске вновь топит поселок Набережный. В редакцию «Номер один» обратилась жительница поселка Ирина Голикова. По ее словам, проблема затопления существует в поселке уже около 7 лет и задевает сразу несколько улиц, среди которых Дорожная, Береговая, Рудничная, Озерная, Южная, Наран и другие.







- Нас топит давным-давно. Наша администрация, если до этого что-то делала и отзывалась в местной группе по вопросам затопления, то в этом году – они вообще молчат! Нам уже жить негде, люди качают воду и ведрами таскают с оград, нас капитально топят грунтовые воды. Дождь прошел – дождевой воде уходить некуда, поэтому все стоит. У кого-то из-под дома вода течет, кто-то побросал свои дома, - поделилась жительница улицы Рудничная.







Как она сообщила, в прошлом году власти распорядились провести работу по снижению уровня озера Гусиное. Предполагалось, что мероприятия помогут в будущем избежать затопления. Однако, как выяснилось, а воз и ныне там.







- Они раскопали русло реки Баян-Гол, чтобы понизить уровень озера. Предполагалось, что если понизить уровень озера, вода начнет медленно уходить. Но вода как прибывала, так и прибывает до сих пор. Много людей дома побросали, только на нашей улице (Рудничная) уже три дома пустуют. На соседних улицах тоже решают бросать дома, - добавила Ирина.











- Причиной подтопления служит то, что поднялся уровень озера Гусиное. Он, безусловно, давит на грунтовые воды, этой воде некуда деться и она выходит у людей в подпольях. Необходимо снижать уровень озера. Но здесь также нужно учитывать несколько факторов. Один из них это то, что на притоке озера - реке Цаган-Гол - установлена оросительная система, перекрытие которой скажется на сельхозтоваропроизводителях. Необходимо смотреть системно, в том числе и корректировать работу Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас рассматриваем возможность, чтобы понизить уровень озера на 50-80 сантиметров. В любом случае решать вопрос будем, людей один на один с этой проблемой не оставим, - подчеркнул Алексей Цыденов.





фото: предоставлены Ириной Голиковой В Гусиноозерске вновь топит поселок Набережный. В редакцию «Номер один» обратилась жительница поселка Ирина Голикова. По ее словам, проблема затопления существует в поселке уже около 7 лет и задевает сразу несколько улиц, среди которых Дорожная, Береговая, Рудничная, Озерная, Южная, Наран и другие.- Нас топит давным-давно. Наша администрация, если до этого что-то делала и отзывалась в местной группе по вопросам затопления, то в этом году – они вообще молчат! Нам уже жить негде, люди качают воду и ведрами таскают с оград, нас капитально топят грунтовые воды. Дождь прошел – дождевой воде уходить некуда, поэтому все стоит. У кого-то из-под дома вода течет, кто-то побросал свои дома, - поделилась жительница улицы Рудничная.Как она сообщила, в прошлом году власти распорядились провести работу по снижению уровня озера Гусиное. Предполагалось, что мероприятия помогут в будущем избежать затопления. Однако, как выяснилось, а воз и ныне там.- Они раскопали русло реки Баян-Гол, чтобы понизить уровень озера. Предполагалось, что если понизить уровень озера, вода начнет медленно уходить. Но вода как прибывала, так и прибывает до сих пор. Много людей дома побросали, только на нашей улице (Рудничная) уже три дома пустуют. На соседних улицах тоже решают бросать дома, - добавила Ирина. Напомним , в минувшем году глава Бурятии Алексей Цыденов по итогу осмотра пострадавших домов в поселке Набережный, сообщил, что на озере Гусиное проведут работы по снижению уровня воды. Тем не менее, в этом году проблема снова дала о себе знать. На тот момент сообщалось, что в затопляемой территории расположено 130 домов с общим количеством проживающих 248 человек. Из них подтоплены грунтовыми водами 85 домов, признаны непригодными для жизни 12 домов.- Причиной подтопления служит то, что поднялся уровень озера Гусиное. Он, безусловно, давит на грунтовые воды, этой воде некуда деться и она выходит у людей в подпольях. Необходимо снижать уровень озера. Но здесь также нужно учитывать несколько факторов. Один из них это то, что на притоке озера - реке Цаган-Гол - установлена оросительная система, перекрытие которой скажется на сельхозтоваропроизводителях. Необходимо смотреть системно, в том числе и корректировать работу Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас рассматриваем возможность, чтобы понизить уровень озера на 50-80 сантиметров., - подчеркнул Алексей Цыденов.фото: предоставлены Ириной Голиковой

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