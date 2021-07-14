В Улан-Удэ прошло первое рабочее заседание городского Народного штаба

Инициаторы движения призвали общественников организовывать аналогичные объединения в районах Бурятии



На первом заседании городского Народного штаба, которое состоялось в Улан-Удэ, инициаторы этого движения призвали общественников организовывать аналогичные объединения в районах Бурятии и создавать республиканскую сеть



Первое заседание Народного штаба в Улан-Удэ было созвано представителями городских ТОСов, первыми предложивших идею штабов. Главной темой встречи стало обсуждение насущных проблем города, взаимодействие с властными структурами, перспективы развития этого нового для Бурятии общественного движения.



- В нашем микрорайоне проживают 5-6 тысяч человек, - говорит председатель ТОС «Таёжный» Лидия Игнаева. – И у нас, как и у других городских территорий, немало проблем. Мы, например, ждем хорошую дорогу. О том же могут сказать и другие. Поэтому, чтобы территории развивались, необходимо развитие ТОСов. А это, в первую очередь, такие объединяющие инициативы, как наш Народный штаб. Здесь мы вместе можем правильно обосновать свои требования к властям и аргументированно высказать свои предложения. Когда такие предложения будут исходить от объединенных штабов, тогда будут услышаны наши проблемы. Это эффективнее, чем поодиночке обращаться к властям.



На первом заседании Народного штаба особой темой стал молодежный вопрос. Председатель ТОС «Долина» Дмитрий Шитиков напомнил о необходимости поддержки волонтерского движения, ведь Народным штабам – и тем, которые уже есть и работают, и тем, что только еще создаются, - необходимо участие волонтеров, среди которых немало молодежи. Общественники высказались в поддержку федерального законопроекта о поддержке работающей молодежи.



Председатель ТОС «Гранит» Руслан Тарасов затронул тему трудоустройства молодежи, которая очень актуальна сегодня и требует внимания законодателей в первую очередь. Возможность найти работу, перспективы для личного и профессионального роста – это то, что остановит отток молодых людей из Бурятии, решит кадровую проблему в городах и районах Республики, напомнил он. Отметим, что именно об этом недавно говорил Вячеслав Дамдимцурунов, когда рассказывал о разработке законопроекта о молодых специалистах. Народные штабы, также считающие вопросы поддержки молодежи первоочередными, уже направляют для него свои предложения.



Участники заседания немало говорили о взаимодействии с органами власти - как республиканскими, так и муниципальными. И общим мнением стал призыв ко всем народным штабам, которые уже создаются, присоединиться к единому движению. Общественники могут стать настоящей опорой для неравнодушных жителей, которые готовы отдать свои силы, энергию, инициативы родной республике Бурятия, уверены участники встречи.





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